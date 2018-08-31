إنتاج أوبك في آب يسجل أعلى مستوى خلال 2018

إنتاج أوبك في آب يسجل أعلى مستوى خلال 2018

جاءت أكبر زيادة في الإمدادات هذا الشهر من ليبيا، التي مازال إنتاجها متقلبًا بسبب الاضطرابات الأمنية والعسكرية التي تمر بها منذ سنوات.

المصدر: رويترز

ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” من النفط هذا الشهر، إلى أعلى مستوى في عام 2018، مع تعافي إنتاج ليبيا وبلوغ صادرات جنوب العراق مستوى قياسيًا، على الرغم من تقلص الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية بكبح الزيادة.

وأظهر مسح لوكالة رويترز، الجمعة، أن دول المنظمة البالغ عددها 15 دولة ضخت 32.79 مليون برميل يوميًا في أغسطس/ آب، بارتفاع قدره 220 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع القراءة المعدلة لشهر يوليو تموز.

وجاءت أكبر زيادة في الإمدادات هذا الشهر من ليبيا، التي مازال إنتاجها متقلبًا بسبب الاضطرابات الأمنية والعسكرية التي تمر بها منذ سنوات.

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