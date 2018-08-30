النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزون الأمريكي واقتراب عقوبات إيران

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأمريكية وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت العالمي عند 77.40 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتًا بما يعادل 0.3 % عن إغلاقها السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتًا أو 0.5 % مسجلة 69.83 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت أكثر من 9 % منذ 15 أغسطس/ آب وبلغ اليوم أعلى مستوياته منذ 11 يوليو/ تموز عند 77.48 دولار للبرميل، وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من 7 % على مدى الفترة ذاتها.

وقال وليام أولوخلين المحلل لدى ريفكين للأوراق المالية في أستراليا “أسعار النفط ارتفعت بفعل تراجع غير متوقع في المخزون الأمريكي، تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب بلوغ الطلب على البنزين مستوى قياسيًا مرتفعًا”.

وقال ألفونسو إسبارازا المحلل لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة “العقوبات الوشيكة على إيران بدأت تؤثر على المعروض النفطي، مما يرفع أسعار الخام”.