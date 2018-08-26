جنوب السودان يبدأ تصدير النفط إلى الأسواق العالمية

بدأ جنوب السودان، يوم الأحد، بضخ النفط عبر أراضيه لتصديره إلى الأسواق العالمية، بعد توقف دام 5 أعوام.

وبدأت السلطات في جنوب السودان، الضخ من حقل “توما ثاوث” في ولاية الوحدة، وذلك بإنتاج يومي يصل إلى 20 ألف برميل.

وقال وزير النفط السوداني، أزهري عبدالقادر: “هناك 5 حقول أخرى بالولاية ستدخل إلى الخدمة بنهاية العام الحالي، بإجمالي إنتاج 80 ألف برميل يوميًا”.

وأضاف عبدالقادر، في مؤتمر صحفي، أن عمليات إعادة الإنتاج في حقول دولة جنوب السودان كافة، تستغرق من عامين إلى ثلاثة.

وأشار إلى أنه “من المحتمل أن يعود نفط جنوب السودان إلى إنتاج 300 ألف برميل يوميًا، كما كان سابقًا قبل 9 تموز/ يوليو 2011.

ويمر النفط المنتج في دولة الجنوب إلى الأسواق العالمية، عبر الأراضي السودانية ومنها إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

وفي 2013، وقع السودان ودولة الجنوب على 9 اتفاقيات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من بينها اتفاقية النفط، التي تتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تتضمن رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.