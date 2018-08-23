رغم ضغوط الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. أسعار النفط مستقرة

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تأثر توقعات الطلب بالحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، بعد يوم من قفزة للسوق بدعم من هبوط كبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة خمسة سنتات لتبلغ عند التسوية 74.73 دولار للبرميل، وتراجعت عقود الخام الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 67.83 دولار للبرميل.

وأظهر نشاط للعقود الخيارية أن بعض المتعاملين يتحوطون من احتمال هبوط حاد في أسعار الخام الأمريكي.

وصعّدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية الضروس، اليوم، بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع قيمتها 16 مليار دولار لكل منهما.

وتعقد واشنطن اجتماعات هذا الأسبوع بشأن رسوم مقترحة على قائمة واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار، وفي حكم المؤكد أن ترد الصين.

وقالت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية: “من المتوقع لهذه الإجراءات مجتمعة أن تحذف ما يصل إلى 0.3-0.5 نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للصين في 2019”.

وأضافت: “بالنسبة للولايات المتحدة، القيود التجارية ستمحو نحو ربع نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي ليصبح 2.3% في 2019”.

ودفع النزاع التجاري بين بكين وواشنطن محللين إلى تقليص توقعاتهم لاستهلاك الطاقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء: “إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد ثلاث مرات عن التوقعات”.

وقالت إدارة المعلومات أيضًا: إن “إنتاج النفط الأمريكي يتزايد مع وصوله إلى 11 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي”.

ويعني ذلك أن أكبر ثلاثة منتجين في العالم، روسيا والولايات المتحدة والسعودية، يضخ كل منهم الآن حوالي 11 مليون برميل، وهو ما يلبي ثلث الطلب العالمي.