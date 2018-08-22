رويترز: السعودية تلغي الطرح العام الأولي لآرامكو وتُسرّح مستشاري العملية

نقلت وكالة رويترز العالمية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر خاصة بها، أن السعودية ألغت الطرح العام الأولي لشركة آرامكو، مع تسريح مستشاري العملية.

ونسبت الوكالة لأربعة مصادر كبيرة، اليوم الأربعاء، قولها إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية العملاقة آرامكو الذي كان سيُعدّ الأضخم من نوعه في التاريخ.

وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على “حصة استراتيجية” في مُصنع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسسية “سابك”.

وووفقًا للوكالة قال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي “قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيًا في ذلك الاتجاه – أولًا التأجيل ثم الإلغاء”.