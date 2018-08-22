إيران: بريطانيا ستساعد في تحديث مفاعل “أراك” النووي‎

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الأربعاء، أنّ خبراء بريطانيين سيحلون محل نظرائهم من الولايات المتحدة في عمليات إعادة تصميم مفاعل “أراك” النووي.

ويأتي ذلك عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حسبما نقلته وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وكان خبراء من الولايات المتحدة والصين، يتولون بموجب الاتفاق النووي، إعادة تصميم مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل، للحد من كمية البلوتونيوم الذي ينتجه المفاعل كمنتج جانبي.

ومن جهتهم، أفاد مسؤولون إيرانيون بأن اختيار بريطانيا كشريك للصين لم يكن من جانبهم، وفق تقارير إعلامية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أيار/ مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته قوى عالمية مع إيران صيف عام 2015، ما تسبب في إثارة غضب حلفاء الولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي.