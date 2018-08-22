ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزون الخام الأمريكي

قاد انخفاض مخزونات الخام بالولايات المتحدة وتراجع الدولار، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع أسعار النفط.

ووجدت أسعار النفط دعمًا في المخاوف من احتمال حدوث نقص في الإمدادات الإيرانية اعتبارًا من تشرين الثاني/ نوفمبر، بسبب العقوبات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 72.90 دولار للبرميل، بزيادة 27 سنتًا أو 0.37 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 27 سنتًا أو 0.41 بالمئة إلى 66.11 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أنّ مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 آب/ أغسطس، لتصل إلى 405.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 1.5 مليون برميل.

ومن المقرر أنّ تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة، اليوم الأربعاء، إلى 95.211 بعدما نزل 0.7 بالمئة أمس، متأثرًا بتعليقات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السياسية النقدية.

ويقلل تراجع الدولار من تكلفة النفط، المقوم بالعملة الأمريكية، على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن كميات النفط التي ستخرج من الأسواق العالمية بسبب تجدد العقوبات على إيران، رغم القلق من أن يضعف نمو الطلب في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.