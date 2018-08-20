أمريكا تعرض 11 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبيع

عرضت وزارة الطاقة الأمريكية 11 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد للبيع قبيل سريان عقوبات على إيران من المتوقع أن تؤدي إلى خفض الإمدادات العالمية من الخام.

وأظهر إخطار، اليوم الإثنين، أن فترة التسليم لصفقة البيع المقترحة من خامات عالية الكبريت ستكون بين الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول والثلاثين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات مالية على إيران ستستهدف أيضًا قطاع النفط في ثالث أكبر دولة منتجة للخام في منظمة “أوبك” بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال تاجر نفط، إن الصفقة جاءت لتظهر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتخذ إجراءات لكبح زيادات أسعار الطاقة قبيل العقوبات.

وساهم ازدهار النفط الصخري في ارتفاع إنتاج الخام المحلي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، وينظر مشرعون أمريكيون على نحو متزايد إلى المبيعات من الاحتياطي كوسيلة لخفض العجز وتمويل العمليات الحكومية.

واشتكى ترامب في وقت سابق هذا العام من أن أسعار النفط “مرتفعة جدًا بشكل مصطنع”، وربما يُنظر على نطاق واسع إلى بيع محتمل من الاحتياطي الاستراتيجي قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، على أنه وسيلة للتخفيف عن سائقي السيارات الذين شهدوا قفزة في أسعار البنزين العام الأخير.