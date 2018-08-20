النفط ينخفض بفعل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، في الوقت الذي ضغطت فيه المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي على الأسواق.

وبحلول الساعة الـ 05:31 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 23 سنتًا أو ما يعادل 0.3% عن سعر الإغلاق السابق، لتصل إلى 71.60 دولار للبرميل .

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو ما يعادل 0.3% إلى 65.69 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام تسليم كانون الأول/ ديسمبر، أنشط عقود الصين تداولًا، بنسبة 3.4% إلى 488.2 يوان (71.02 دولار) للبرميل.

وقال إدوارد بيل من بنك “الإمارات دبي الوطني” في مذكرة يوم الأحد “البيانات الصناعية المخيبة للآمال الصادرة من الصين بجانب المخاوف المرتبطة باقتصادات السوق الناشئة والمتركزة على تركيا تضغط على السلع الأولية”.

وفي الولايات المتحدة، أبقت شركات الطاقة الأمريكية على عدد منصات الحفر النفطية دون تغيير عند 869 حفارًا، وفقًا لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة.

وخارج الولايات المتحدة، يقول متعاملون إن “العقوبات الأمريكية على إيران قد تؤثر سريعًا على الأسعار”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على إيران، والتي ستستهدف اعتبارًا من تشرين الثاني/ نوفمبر قطاع النفط الإيراني أيضًا.

وأنتجت إيران نحو 3.65 مليون برميل يوميًا من الخام في تموز/ يوليو، وفقًا لمسح أجرته “رويترز”؛ ما يجعلها ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية والعراق.