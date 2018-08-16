عاصفة تتسبب في إيقاف عمليات دليل للنفط في سلطنة عمان

قالت شركة “دليل للنفط” المشغلة لحقل دليل العماني، إن 14 عاملًا أصيبوا بجروح في عاصفة تسبّبت أيضًا في إيقاف عملياتها في المربع رقم 5 في سلطنة عمان ليل الأربعاء.

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ثلاثة إلى خمسة من المصابين في “وضع حرج” ويتلقون علاجًا في مستشفى عبري المرجعي إلى الغرب من العاصمة مسقط.

ولم تشر الشركة إلى حجم إنتاج النفط الذي تأثر بإيقاف العمليات بسبب انقطاع الكهرباء في الموقع.

وقالت الشركة في تغريدة على “تويتر”، إنه سيجري تقييم الوضع وإصلاح الأضرار قبل أن تعود العمليات إلى حالتها الطبيعية.