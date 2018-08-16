انفجار خط نفط رئيسي في ليبيا

أعلنت شركة “مليتة للنفط والغاز” في ليبيا، اليوم الخميس، تعرض المحطة رقم “15” الواقعة على امتداد الخط البري الرابط بين مجمع مليته وحقل الوفاء، لـ”عمل تخريبي”، نتج عنه اشتعال النيران وانفجار مقذوف تم وضعه بالمحطة.

وقال المكتب الإعلامي للشركة في بيان، إن “فرق الطوارئ ومكافحة الحرائق بالمجمع، تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، وتم العثور على مقذوفات أخرى لكنها لم تنفجر”، مشيرًا إلى أنّ “المحطة لم تصب بأي أضرار، ومازالت في الخدمة”.

وتتعرّض خطوط أنابيب النفط والغاز في ليبيا، لهجمات متتالية في الآونة الأخيرة، وسط اتهامات للجماعات المسلحة بالوقوف وراءها.

ورغم تعهد السلطات الليبية بالتحقيق في تلك الهجمات ومحاسبة منفذيها، إلا أنها عجزت عن التصدي لها؛ مما أدى إلى خسائر فادحة، وإلى انخفاض إنتاج النفط بشكل غير مسبوق.