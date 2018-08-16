تركيا تزيد ضريبة الاستهلاك على الوَقود

قررت تركيا، اليوم الخميس، زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل، وفق ما أعلنته الجريدة الرسمية بحسب رويترز.

ومن المتوقع أن يقود ذلك القرار إلى زيادة الأسعار في محطات الوَقود بنحو 9%، بحسب تقديرات مصادر بقطاع المحروقات.

وكانت أنقرة خفضت في أيار/مايو الماضي مستوى ضريبة الاستهلاك الخاص؛ لتخفيف أثر أي زيادات في سعر الوقود قد تنجم عن تغييرات في سعر الصرف وارتفاع أسعار الخام.

على صعيد ذي علاقة قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، الأربعاء إن “بلادها ضاعفت الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجًا مستوردًا من الولايات المتحدة، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي، ردًا على العقوبات الأمريكية.

وفي كلمة افتتاحية في الاجتماع التشاوري للعلاقات التجارية والاقتصادية التركية – الأفريقية، في العاصمة أنقرة، أكدت بكجان أن بلادها لن تتردد في حماية حقوق الشركات التركية في مواجهة الإجراءات الأمريكية غير العادلة، وستقوم بالرَّد اللازم وفقَ الأناضول.

وأشارت الوزيرة التركية، إلى أن الولايات المتحدة شريك تجاري مهم لبلادها، لكنها ليست الشريك التجاري الوحيد، مضيفة: “لدينا شركاء آخرون وأسواق بديلة”.

ولفتت إلى أن التجارة العالمية معرَّضة للخطر جرّاء الخطوات الأحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة.

وبيّنت أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في مرحلة صراع، وباتت تواجه العالم بأسره عبر الرسوم التي فرضتها على قطاع الصلب والحديد والألومنيوم.

وذكرت أن العديد من الدول رفعت شكاوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، لا سيما كندا، والمكسيك، والصين، والهند، والاتحاد الأوروبي.

وبخصوص فرض واشنطن عقوبات على إيران، حذَّرت أن أضرار العقوبات لن تقتصر على إيران فقط، إنما ستؤثر على دول المنطقة والشركات الأمريكية أيضًا.

وحول العلاقات التركية الأفريقية، قالت بكجان: “زيادة الاستثمارات التركية في الدول الأفريقية واحدة من أكبر أولوياتنا، ونرى إمكانات كبيرة في هذا المجال. سنواصل العمل معها لتحسين الازدهار الاقتصادي والعمالة فيها”.

وأشارت بكجان، إلى أن كل بقعة جغرافية ودولة في أفريقيا لها ثراؤها ودينامياتها وتنوعها وثقافتها، مؤكدة مواصلة بلادها أنشطتَها المختلفة الرامية لإقامة تعاون مع تلك البلدان.

وأعلنت أن إسطنبول ستستضيف يومي الـ 10 والـ 11 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، النسخة الثانية لمنتدى الأعمال والاقتصاد التركي الأفريقي.

وأضافت أن “حجم التبادل التجاري مع القارة السمراء ارتفع إلى 20.5 مليار دولار خلال 2017، بعد أن كان 5.4 مليار عام 2003”.

والجمعة الماضي، ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وجاء قرار ترامب، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي “أندرو برانسون”، الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بـ”الإرهاب والتجسس”.

وردَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده لا ترضخ للتهديدات، ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددًا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية.