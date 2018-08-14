شركة بريطانية تلغي مشروعًا بقيمة 570 مليون دولار في إيران

أعلنت شركة بريطانية متخصصة في مجال الطاقة، اليوم الثلاثاء، إلغاء مشروع طاقة شمسية ضخم في إيران، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران حديثًا.

وقالت شركة “كويركوس” البريطانية لاستثمارات الطاقة المتجددة إنها ستوقف بناء المشروع الذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو (570 مليون دولار).

وكانت محطة الطاقة الشمسية في إيران ستصبح أول استثمار في الطاقة المتجددة خارج أوروبا تقوم به كويركوس، وسادس أكبر محطة في العالم بقدرة 600 ميجاوات.

وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في وقت سابق هذا الشهر إلى قيام البنوك، وشركات عدة في أنحاء العالم بتقليص التعاملات مع طهران.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”كويركوس”، دييجو بياسي، في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء: “بعد العقوبات الأمريكية على إيران، قررنا وقف جميع الأنشطة هناك، بما فيها مشروعنا البالغة قدرته 600 ميجاوات. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب”.

وأحجم بياسي عن الإدلاء بمزيدٍ من التفاصيل.

وكان من المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاءات ثلاث سنوات مع تشغيل 100 ميجاوات وتوصيلها بشبكة الكهرباء كل ستة أشهر.