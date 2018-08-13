النفط يتراجع مع تصاعد التوترات التجارية ومخاوف اقتصادية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع تصاعد التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية في الأسواق الناشئة ما قوض آفاق نمو الطلب على الوقود، لكن العقوبات الأمريكية على إيران ما زالت تشير إلى تقلص المعروض.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 72.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 07.02 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 24 سنتًا أو 0.3 في المئة عن الإغلاق السابق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 67.43 دولار للبرميل، متراجعًا 20 سنتًا أو 0.3 في المئة عن التسوية السابقة.

وقال تجار إن آفاق الطلب على النفط تضعف بسبب النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب المشكلة الاقتصادية في تركيا، والتي ربما تمتد إلى الأسواق الناشئة.

ورغم حالة الحذر التي سادت أسواق النفط، كانت هناك عوامل حالت دون تكبد الأسعار مزيدًا من الخسائر، فقد بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات جديدة على إيران، والتي ستستهدف قطاع النفط أيضا بدءًا من نوفمبر/ تشرين الثاني.