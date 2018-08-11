إيران تتفق مع شركة صينية لتطوير أحد أكبر حقول الغاز بالعالم

قال مدير الاستثمار والأعمال في شركة النفط الوطنية الإيرانية، السبت، إن الشركة الوطنية للبترول الصينية CNPC، حلت محل شركة توتال الفرنسية التي أعلنت انسحابها من مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز الذي يعد من أكبر الحقول بالعالم.

وقال محمد مصطفوي في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن “الشركة الصينية سي أن بي سي استخوذت على نسبة 80% من تطوير المرحلة الحادية عشر لحقول بارس الجنوبي للغاز”، مضيفاً أن “الشركة الصينية مدرجة في قائمة أكبر خمس شركات نفطية في العالم، وهي تنمو بسرعة وتتنافس مع شركات نفط رائدة بالعالم”.

وأشار مصطفوي إلى أن “تعاون إيران مع الشركات الصينية الكبرى له جانب استراتيجي لشركة النفط الوطنية الإيرانية”.

وقررت توتال عقب إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي في 8 من مايو/ آيار الجاري، الانسحاب من مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز على الرغم من توقيع عقد مع وزارة النفط الإيرانية في 3 من يوليو 2017.

وبلغت قيمت العقد المبرم بين شركة النفط الإيرانية الوطنية مع توتال الفرنسية قيمته 4.8 مليار دولار، عقب إبرام طهران الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 بينها الولايات المتحدة في عام 2015.