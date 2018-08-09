ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد في ختام تعاملات الأمس

ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم الخميس، بعد هبوط حاد في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مستمدة الدعم من انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة، بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 407.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 3 آب / أغسطس الجاري.

وبحلول الساعة (06.13 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 20 سنتًا إلى 72.48 دولار للبرميل.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم أيلول/ سبتمبر بنسبة 0.9% أو ما يعادل 6 سنتات إلى 67 دولارًا للبرميل.

وانخفض الإنتاج الأمريكي من النفط الخام، الأسبوع الماضي، إلى 10.8 مليون برميل يوميًا، من 10.9 مليون برميل يوميًا المسجلة الأسبوع السابق له.

لكن أسعار النفط المسجلة اليوم، تبقى أقل من متوسط أسعار الأربعاء، البالغة 73.8 دولار للبرميل بالنسبة لخام برنت، بعد هبوطه في ختام تعاملات الأمس، بسبب تقارير حول تراجع الطلب على الخام من جانب الصين (أكبر مستهلك للنفط في العالم).