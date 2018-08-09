الفالح: إمدادات السعودية من النفط إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين البلدين

استبعد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، تأثر إمدادات السعودية من النفط إلى كندا بالخلاف الجاري بين البلدين، وذلك وفق سياسة للملكة يقول إنها ثابتة ولا تتبدل، بسبب الاعتبارات السياسية.

وأوضح الفالح في بيان أن “السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية”، مؤكدًا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية.

وبيّن أن “الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا”.

وجمّدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة مع كندا، وطردت السفير الكندي بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج الفوري عن نشطاء حقوقيين، الأمر الذي اعتبرته المملكة تدخلًا في شؤونها الداخلية.

ويبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين حوالي 4 مليارات دولار سنويًا، وبلغت الصادرات الكندية للسعودية حوالي 1.12 مليار دولار إجمالًا عام 2017 أو ما يعادل 0.2 % من إجمالي الصادرات الكندية.

ورفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الأربعاء، أي جهود للوساطة بين كندا والسعودية، وقال في مؤتمر صحافي بالرياض “ما في داعي للوساطة. كندا ارتكبت خطأ كبيرًا وعليها أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تمامًا ما هو المطلوب منها في هذا الشأن”.

بدوره قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن “المحادثات الدبلوماسية ستستمر… لا نريد أن تكون لنا علاقات سيئة مع السعودية. إنها دولة ذات أهمية كبرى في العالم، وتحرز تقدمًا في مجال حقوق الإنسان”.