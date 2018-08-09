أرباح “طاقة” الإماراتية تقفز 5 أضعاف مع صعود النفط

أظهرت نتائج أعمال شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، اليوم الخميس، أن أرباحها في الربع الثاني من العام قفزت إلى نحو 5 أمثالها، في الوقت الذي طغى فيه ارتفاع أسعار النفط والسوائل النفطية على انخفاض الإنتاج.

وقالت الشركة المملوكة للحكومة والعاملة في التنقيب عن النفط وتوفير إمدادات الكهرباء في بيان للبورصة إنها حققت ربحًا عائدًا للمساهمين بقيمة 168 مليون درهم (45.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران.

وكانت الشركة حققت ربحًا قدره 35 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الإيرادات الفصلية للشركة 4.26 مليار درهم، مقابل 4.21 مليار درهم في الفترة نفسها قبل عام.

وانخفض متوسط الإنتاج اليومي للشركة في الربع الثاني من العام إلى 117 ألفًا و389 برميلًا من المكافئ النفطي يوميًا، من 129 ألفًا و993 برميلًا من المكافئ النفطي يوميًا في الفترة نفسها قبل عام.

وانتهت طاقة، التي تجري عمليات في 11 دولة، من إصدار سندات ثنائية الشريحة بقيمة 1.75 مليار دولار في أبريل نيسان. وقالت الشركة إن إجمالي السيولة يبلغ 14.6 مليار درهم، بما في ذلك أربعة مليارات درهم في صورة نقد وما يعادله و10.6 مليار درهم تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة.