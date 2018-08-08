السعودية: الأزمة مع كندا لن تؤثر على شركة أرامكو

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية، “لن تؤثر” على علاقات شركة “أرامكو” مع عملائها في كندا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الفالح، قوله إن “السياسة النفطية لحكومة السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية”.

وأكد أن “هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية”.

وأضاف أن “المملكة مستمرة في الاستثمار بطاقتها الإنتاجية، التي تمثل عنصرًا جوهريًا في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء”.