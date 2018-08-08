بحثًا عن بديل لإيران.. الهند تشتري أول شحنة من النفط الأمريكي

اشترت مؤسسة النفط الهندية (أويل إنديا)، اليوم الأربعاء، ستة ملايين برميل من الخام الأمريكي للتسليم في الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى كانون الثاني/ يناير، مع بحثها عن بدائل للخام الإيراني قبل بدء سريان عقوبات أمريكية.

وقال المدير المالي في” أويل إنديا” إيه.كيه. شارما: إن هذه هي أول شحنة من مشتريات للمؤسسة التي تعتبر أكبر مكرر للنفط في البلاد، من خلال مناقصة قصيرة الأجل لشراء النفط الأمريكي.

وطلبت الهند من شركات تكرير النفط الاستعداد لهبوط حاد ربما في واردات النفط من إيران أو ربما توقفها بشكل كامل، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وأعلنت عن تجديد العقوبات على طهران.

ومع بدء سريان بعض العقوبات في السادس من آب/ أغسطس، فإن البعض الآخر وخصوصًا في القطاع البترولي، سيبدأ تطبيقها في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر.