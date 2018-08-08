“جيرا” اليابانية تشتري غازًا مسالًا من أبوظبي بموجب اتفاق أقصر مدة

أعلنت شركة “جيرا” اليابانية، أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم، عن أنها أبرمت مذكرة اتفاق لمبيعات وشراء مع شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة “أدجاز”، بشأن إمدادات من الغاز الطبيعي المسال.

وحسب الشركة، يتعلق الاتفاق بأحجام أصغر وفترة أقصر عن الاتفاق السابق بين الشركتين.

وقالت “جيرا”، وهي مشروع مشترك للوقود بين “طوكيو إلكتريك باور” و”تشوبو إلكتريك باور” في بيان صدر عنها الأربعاء، إنها “ستشتري ما يصل إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال، أو ما يصل إلى 0.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، على مدى ثلاثة أعوام تبدأ في أبريل/نيسان عام 2019”.

وأشارت الشركة إلى أن “هذا الاتفاق يتماشى مع قرار اتخذته لجنة التجارة الحرة اليابانية في يونيو/حزيران عام 2017، خلص إلى أن البنود المتعلقة بقيود الوجهة مناهضة للتنافسية، ودعا إلى مرونة فيما يتعلق بالوجهة في عقود الغاز الطبيعي المسال”.

وينتهي عقد “جيرا” الطويل الأجل الراهن للغاز الطبيعي المسال مع أبوظبي، الذي تصل مدته إلى 25 عامًا، في مارس/آذار من عام 2019 وتشتري الشركة بموجبه 4.3 مليون طن سنويًا.

وتلقي الأحجام الأقل والمدد الأقصر في الاتفاق الجديد، الضوء على التغييرات التي شهدتها سوق الغاز الطبيعي المسال في الأعوام القليلة الأخيرة.