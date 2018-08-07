ارتفاع أسعار النفط مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الثلاثاء، بالتزامن مع سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران.

وتلقت أسعار الخام دعمًا من العقوبات المفروضة على إيران، ثالث أكبر منتجي النفط في أوبك (3.82 مليون برميل يوميًا)، فضلًا عن تباطؤ أنشطة الحفر الأمريكية.

وبحلول الساعة (06:04 تغ)، زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 0.26% أو ما يعادل 19 سنتًا إلى 73.94 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.25% أو ما يعادل 17 سنتًا إلى 69.18 دولار للبرميل.

وتهدف واشنطن من العقوبات على طهران إلى تكثيف الضغط عليها، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي وتجارة الذهب ومبيعات السندات الحكومية.