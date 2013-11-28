تركيا تمول شراء وقود للطوارئ في غزة

غزة - قال مسؤول بالأمم المتحدة الخميس إن تركيا ستمول شراء وقود لتوفير الكهرباء لخدمات الطوارئ في قطاع غزة كالمستشفيات ومنشآت معالجة الصرف الصحي المعطلة.

وقال روبرت تيرنر مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إن تركيا تعهدت بدفع 850 ألف دولار وهو مبلغ يكفي لتشغيل خدمات الطوارئ أربعة أشهر.

وأضاف أن تركيا قدمت التبرع للسلطة الفلسطينية التي حولت 200 ألف دولار منه بالفعل إلى أونروا في غزة.

وقال تيرنر لرويترز "نحن نسهل العملية عن طريق شراء الوقود وتحديد المواقع والتوزيع ويتولى صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ومنظمة الصحة العالمية المتابعة".

وقال تيرنر إن الوقود لن يكون كافيا لحل الأزمة في هذه المنشآت الخدمية الحيوية لكنه سيساعد على "تخفيفها".

وأدت حملة مصر على أنفاق التهريب التي تشتبه في أنها تستخدم في تهريب السلاح إلى سيناء وكانت تستخدم في تهريب الوقود الرخيص من مصر إلى توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة ومن ثم انقطاع الكهرباء 12 ساعة يومياً على مدى شهر.

وقال مسؤولو البلدية إن منشأة رئيسية لمعالجة الصرف الصحي تخدم حيا يقطنه 120 ألف شخص توقفت عن العمل وطفحت بمياه الصرف الصحي التي فاضت في الشوارع. وأضافوا أن منشآت أخرى عرضة للتوقف.

ودفع التوقف الفعلي لتهريب الوقود من مصر الفلسطينيين إلى شراء البنزين الإسرائيلي المستورد بضعفي السعر أي 6.7 شيقل (1.9 دولار) للتر.