“يونيبك” الصينية تعلق واردات نفط أمريكية وسط نزاع تجاري

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن “يونيبك” الصينية، ذراع تجارة النفط التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة “سينوبك”، علقت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة؛ بسبب نزاع تجاري متصاعد بين واشنطن وبكين.

وقال أحد المصادر، إن “يونيبك” ليس لديها أي حجوزات جديدة للخام الأمريكي، حتى أكتوبر/ تشرين الأول على الأقل.

وأبطأ مشترو النفط الصينيون بالفعل مشترياتهم من الخام الأمريكي؛ لتجنب رسوم جمركية تهدد بكين بفرضها على الواردات، في ظل تصاعد نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووضعت بكين منتجات الطاقة الأمريكية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات المكررة، على قوائم سلع ستفرض عليها ضريبة واردات نسبتها 25 %؛ ردًا على تحركات مماثلة من واشنطن، ولم تفصح بكين عن موعد فرض تلك الرسوم.

وقالت “يونيبك” في وقت سابق من العام الحالي، إنها تتوقع المتاجرة فيما يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، بحلول نهاية العام، بما يزيد بنحو ثلاثة أمثال عن حجم تجارتها من الخام الأمريكي في العام الماضي.