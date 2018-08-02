أسعار النفط ترتفع بعد خسائر في اليومين الأخيرين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتتماسك بعد خسائر تكبدتها في اليومين الأخيرين جراء زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية وتجدد المخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وعند الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 72.55 دولار للبرميل بعدما انخفضت 2.5 % أمس الأربعاء.

ووصلت زيادة العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ستة سنتات أو 0.1 % إلى 67.72 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.6 % في الجلسة السابقة.

وانخفضت أسعار خام برنت ما يزيد على 6 % في يونيو/ حزيران، وهبط الخام الأمريكي نحو 7%، في أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو /تموز 2016.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع الواردات.

ولكن تقرير إدارة معلومات الطاقة لم يخلُ من عناصر تدفع للمراهنة على ارتفاع الأسعار، فقد انخفضت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل، في حين هبطت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.3 مليون برميل؛ وفقًا لما أظهرته بيانات الإدارة.