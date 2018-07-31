رغم ارتفاع التضخم وهبوط الليرة.. تركيا ترفع أسعار الكهرباء 

رفعت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة التركية، اليوم الثلاثاء، أسعار الكهرباء بنسبة 14 في المئة للاستخدام الصناعي، و 9 في المئة للاستخدام المنزلي، اعتبارا من أول أغسطس آب، وفق ما ذكرته الجريدة الرسمية.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن اعتزام شركة “بوتاش” المشغلة لخطوط الأنابيب رفع سعر الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 في المئة، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، وهو ما أثار توقعات بزيادة في أسعار المستهلكين، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

وتدل الإجراءات الأخيرة على محاولة أنقرة التحايل على حالة التراجع التي يعيشها الاقتصاد التركي، بالتزامن مع بدء النظام الرئاسي، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع توقعاته لنسبة التضخم للعام 2018، إلى ما يزيد عن 13 في المئة في نهاية 2018، وتسجل تركيا منذ الأشهر الماضية أعلى نسبة تضخم في سنوات.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 4,9 للدولار الأمريكي، مسجلة خسارة 0,6 في المئة في يوم واحد، ومنذ كانون الثاني/يناير خسرت الليرة أكثر من 23 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.