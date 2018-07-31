ارتفاع الطلب على وقود السفن بالفجيرة لمخاوف من تلوثه في سنغافورة

سجل الطلب على إمدادات وقود السفن في مركز الفجيرة النفطي في الإمارات ارتفاعًا كبيرًا؛ إثر اكتشاف تلوث بوقود السفن في سنغافورة، أضر بمحركات العشرات منها في الآونة الأخيرة.

ووفق وكالة “رويترز” للأنباء، أفادت مصادر وتحذير نشرته شركة لمسوح وقود السفن، بأن وقود سفن ملوث اكتُشف في سنغافورة، أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، عقب تقارير عن تموين أكثر من 100 سفينة بوقود ملوث مماثل بساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة وبنما وجزر الأنتيل الهولندية.

وأكد تاجر وقود سفن في دبي يعمل مع شركة توريد وقود سفن عالمية، بأنه يتلقى سبعة أو ثمانية استفسارات يوميًا في الأسبوع الماضي، لكن من الخميس حتى أمس بلغ العدد 17 أو 18 استفسارًا يوميًا.

وأوضح التاجر أن مكاتب شركته في سنغافورة وموردين آخرين لوقود السفن في المدينة، تلقوا في الفترة الأخيرة شكاوى بشأن الجودة من عملاء زودت سفنهم بوقود ملوث في سنغافورة.

وتعتبر إمارة الفجيرة إحدى أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود، ورغم ذلك تراجعت مبيعات الوقود البحري في الفجيرة إلى ما بين 600 و700 ألف طن شهريًا في 2018، مقارنة مع متوسط شهري مليون طن في النصف الأول من العام الماضي، بحسب مصادر تجارية.

وباعت سنغافورة أكثر من 2.4 مليون طن من وقود السفن شهريًا في 2017.