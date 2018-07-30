النزاعات التجارية تكبح ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع صعود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بعد خسائر على مدى أربعة أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تداعيات التوترات التجارية على الأسواق.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاعًا بـ 13 سنتًا أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 74.42 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0638 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت في معظم جلسة التداول الآسيوية.

وكان خام برنت ارتفع بنسبة 1.7 في المئة الأسبوع الماضي؛ ليحقق أول مكسب خلال أربعة أسابيع.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 69 دولارًا للبرميل.

وكان خام غرب تكساس سجل يوم الجمعة انخفاضًا بنسبة 1.3 في المئة .

ويأتي ذلك رغم نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة هي الأسرع منذ نحو أربع سنوات في الربع الثاني من العام الحالي، لكن التوترات التجارية تظل محتدمة بين واشنطن وبكين على الرغم من انحسارها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت السعودية علقت الأسبوع الماضي تصدير شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، أحد أهم مسارات ناقلات النفط، بعد أن هاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفينتين في المضيق.

وأعلنت شركات الطاقة الأمريكية إضافة ثلاث منصات حفر نفطية في الأسبوع الماضي، حيث زادت شركات الحفر أنشطتها للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.