“بي.بي” البريطانية تستحوذ على أصول بقطاع النفط الصخري الأمريكي مقابل 10.5 مليار دولار

وافقت شركة “بي.بي”، البريطانية على شراء أصول في قطاع الغاز والنفط الصخري الأمريكي من “بي.إتش.بي بيليتون” مقابل 10.5 مليار دولار، لتوسع تواجد شركة النفط البريطانية الكبرى في الأحواض البرية الغنية بالنفط من خلال أكبر صفقة في نحو 20 عامًا.

ويمثل الاستحواذ نقطة تحول كبيرة لـ “بي.بي” منذ كارثة منصة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك عام 2010، والتي ما زالت الشركة تدفع عقوبات ونفقات تطهير بأكثر من 65 مليار دولار بسببها.

وقالت “بي.بي”، إنها ستدفع 10.5 مليار دولار على أقساط لمدة ستة أشهر من تاريخ اكتمال الصفقة، مشيرة إلى أنها ستجمع 5.25 مليار دولار من المبلغ من خلال بيع أسهم جديدة.