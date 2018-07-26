مسؤول كويتي يقول إن تأثير توترات باب المندب على شحنات نفط بلاده محدود 

قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الكويتي الشیخ طلال الخالد الصباح، الیوم الخميس، إن تأثیر التوترات الأخيرة في مضیق باب المندب على نقل النفط الكویتي محدود.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ طلال الذي يشغل أيضًا موقع الرئیس التنفیذي لشركة ناقلات النفط الكویتیة قوله إن 10% فقط من صادرات النفط الكويتية تعبر المضيق، وإن نحو 90% تتجه إلى دول جنوب شرق آسیا، ولا تعبر باب المندب.

وأوضح أن أغلب الناقلات الكویتیة التي تعبر باب المندب تكون محملة بالمشتقات البترولیة.

وأضاف أن لدى شركة ناقلات النفط الكویتیة العدید من الخطط الاحترازیة لضمان سلامة وأمن تصدیر النفط الكویتي وخططًا بدیلة، في ظل ما یحدث من توترات سیاسیة في المنطقة، بما فیھا تلك الحاصلة عند مضیق باب المندب.