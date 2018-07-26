أسعار النفط تميل إلى الارتفاع في آسيا‎ عقب قرار “أرامكو”

المصدر: ا ف ب

تميل أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا اليوم الخميس، بعد تعليق السعودية شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي بسبب مهاجمة المتمردين اليمنيين لناقلتي نفط سعوديتين.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم آب/أغسطس 6 سنتات ليصل إلى 69.36 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت، نفط بحر الشمال المرجعي في السوق العالمية تسليم أيلول/سبتمبر، فقد ارتفع 49 سنتاً الى 74.42 دولار.

وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح أعلن الأربعاء “تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب بشكل فوري مؤقت إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة”.

وتعرَّضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل “البحري” تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام لهجوم شنه المتمردون الحوثيون في البحر الأحمر، بحسب ما أفادت به شركة “آرامكو” في بيان.

وأضاف البيان، أن إحدى الناقلتين تعرضت أثناء هذا الهجوم “لأضرار طفيفة دون أن تقع إي إصابات”.

وقال ستيفن اينيس المحلل في مجموعة “اواندا” إن “الاضطرابات على هذه الطريق البحرية الحيوية للنفط دفعت الـ(برنت) إلى الارتفاع”.

وتأثرت الأسعار -أيضاً- بمعطيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تحدثت عن انخفاض الاحتياطات الأمريكية من الخام بمقدار 6.1 ملايين برميل خلال الأسبوع الذي انتهى في الـ 20 من تموز/يوليو، مؤكدة تقديرات المعهد الأمريكي للنفط.