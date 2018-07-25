بتكلفة 1.5 مليار دولار.. الكويت تطرح مشروع “الدبدبة” للطاقة الشمسية

تعتزم الكويت طرح مشروع “الدبدبة للطاقة الشمسية” بتكلفة 1.5 مليار دولار، الشهر المقبل، لتتنافس عليه 17 شركة عالمية تم تأهيلها لتقديم عروضها.

وأفادت مصادر في شركة البترول الوطنية، المملوكة للحكومة الكويتية، بأن المشروع الذي يقع على بُعد نحو 100 ميل (160 كلم) غرب العاصمة “مدينة الكويت” سيُنتج نحو 1.5 غيغاوات من الكهرباء أي حوالي 15% من اجمالي الاستهلاك المحلي.

ونقلت صحيفة “السياسة” المحلية عن مصادر قولها إن لجنة المناقصات في الشركة وافقت على المشروع عقب استكمال الإجراءات المطلوبة، متوقعة أن يتم طرح المشروع مطلع آب/ أغسطس المقبل بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا للمناقصات في مؤسسة البترول الكويتية، ومن ثم لجنة المناقصات المركزية .

وأشارت إلى أن “البترول الوطنية” عقدت اجتماعًا الاثنين الماضي مع 17 شركة مؤهلة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى الشركات المحلية والمقاولين المسجلين في سجلات الشركة ولديهم الرغبة في المشاركة في التنفيذ كمقاولين من الباطن لمعرفة المشروع والاطلاع على التفاصيل المتعلقة به كافة.

ولفتت إلى أن “البترول الوطنية” استدعت المقاولين والشركات المحلية تنفيذًا للوائح والقوانين التي تنص على ضرورة مشاركة الشركات المحلية فيما لا يقل عن 20% في أعمال المشروع، موضحة أن الشركة لاقت تعاونًا كبيرًا من قبل الشركات والمقاولين المصنفين لديها لتحمل مسؤولية التنفيذ مع الشركات الفائزة، والتي ستستغرق عامين فقط منذ عملية الترسية الفعلية.

وذكرت المصادر أن “البترول الوطنية” وضعت شروطًا في المشروع للشركات المؤهلة للتنفيذ أبرزها عقد التشغيل والصيانة لمشروع “الدبدبة”، والذي سيستمر لمدة 25 عامًا وفق شروط العقد، خصوصًا وأن مشروع الطاقة المتجددة من المشاريع الجديدة على الشركة، والذي يستلزم الاتفاق على فترات تشغييل وصيانة لفترات طويلة قبيل التنفيذ.

ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ المشروع على مساحة 32 كلم مربع، وهو الأول من نوعه في الكويت بداية العام القادم، ويتوقع استكماله في غضون عامين.

وكانت الكويت، العضو المؤسس في منظمة “أوبك” أطلقت برنامجًا ضخمًا لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع حصتها في إجمالي إنتاج الطاقة إلى 15% بحلول عام 2030.