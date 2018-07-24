السودان وروسيا يوقعان اتفاقية لاكتشاف الغاز في البحر الأحمر

وقعت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع نظيرتها الروسية؛ للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة السودانية، أن بخيت أحمد عبدالله، وكيل وزارة النفط والغاز السوداني، وقع الاتفاقية، مع سيرغي بانوف، رئيس المؤسسة الروسية “روس جيولوجيا”.

ووقع السودان بعد رفع العقوبات الأمريكية عنه، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2017، عدة شراكات للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية.

وقال وزير النفط السوداني، أزهري عبدالقادر، في البيان اليوم، إن بلاده اتخذت خطوات لتسهيل الاستثمار في قطاعات التنقيب والاستغلال في البحر الأحمر ومناطق امتياز وسط وشمال وجنوب البلاد، وبناء مصفاة نفط في بورتسودان.

ومن جهته، أكد وزير المعادن والموارد الطبيعية الروسي دميتري كابلكين، الذي شهد التوقيع، رغبة الشركات الروسية للعمل في السودان، وفق الدراسات التي أعدها الخبراء الروس.

وأمس الإثنين، التقى كابلكين الرئيس السوداني عمر البشير، في إطار زيارته للبلاد التي تختتم، اليوم الثلاثاء.