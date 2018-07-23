روسيا تبحث المشاركة بمشاريع نفط وغاز في إيران

بحث وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، اليوم الإثنين، مع وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه، الخطوات المحتملة بشأن مشاركة الشركات الروسية في مشاريع النفط والغاز الطبيعي بإيران.

جاء ذلك في لقاء جمع الطرفين، اليوم، بالعاصمة الروسية موسكو، وتناول آخر التطورات في قطاع الطاقة، وفق بيان صدر عن وزارة الطاقة الروسية.

وبحسب البيان نفسه، “تشاور الوزيران حول الخطوات الممكن اتخاذها لمشاركة الشركات الروسية في مشاريع النفط والغاز بإيران”.

كما تبادلا الآراء بخصوص التعاون بين البلدين لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

والأسبوع الماضي، قال نوفاك إن بلاده تدرس مقترحًا إيرانيًا لمبادلة المنتجات والسلع الروسية بالنفط الإيراني؛ بهدف التخلص من العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، للعلاقات الدولية، قال إن الشركات الروسية ستملأ الفراغ الذي تركته الشركات الغربية في بلاده.

وفي 8 أيار/مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

غير أنّ الاتحاد الأوروبي ودولًا أخرى رفضت الانسحاب، وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق الموقع عام 2015.