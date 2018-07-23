ارتفاع إيرادات النفط يخفض العجز التجاري للجزائر

أفادت أرقام رسمية اليوم الإثنين، أن إيرادات الجزائر من الطاقة في النصف الأول من العام زادت 11.2 بالمئة مما قلص العجز التجاري للدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بنسبة 47.75 بالمئة.

وأظهرت بيانات جمارك أن صادرات النفط والغاز، التي تمثل 93.38 بالمئة من إجمالي الصادرات، ارتفعت إلى 18.516 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران من 16.652 مليار دولار قبل عام.

وزاد إجمالي الصادرات إلى 19.828 مليار دولار من 17.616 مليار دولار بينما نزلت الواردات 2.1 بالمئة الي 22.784 مليار دولار.

وفرضت الدولة قيودًا على استيراد بعض السلع لتعويض نقص الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار الطاقة منذ عام 2014.