النفط يتراجع وسط مخاوف من تخمة المعروض والحرب التجارية

انخفضت أسعار النفط فى بداية تداولات، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف تخمة المعروض من الخام، والخلاف التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 13:21 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أيلول/ سبتمبر بنسبة 0.14% أو ما يعادل 10 سنتات إلى 72.97 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم آب/ أغسطس بنسبة 0.21% أو مايعادل 14 سنتًا إلى 68.12 دولار للبرميل.

وتواجه السوق مخاوف بشأن التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يؤثر على اقتصاداتهما، وطلبهما على السلع الأولية.

ووفق بيانات رسمية، استحوذت الولايات المتحدة على نحو خُمس حجم الطلب على النفط في 2017، بينما استهلكت الصين نحو 13%.