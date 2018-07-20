أرامكو: اتفاق محتمل للاستحواذ على حصة في سابك سيؤثر على توقيت الطرح العام

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية اليوم الجمعة، إن اتفاقًا بشأن استحواذ محتمل على حصة في سابك، عملاق البتروكيماويات السعودي، سيؤثر على الإطار الزمني للطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط العملاقة.

ونقلت قناة “العربية” عن الناصر قوله، إن شراء حصة في شركة للبتروكيماويات، مثل سابك، سينعكس إيجابيًا على إيرادات أرامكو لأنه سيجعلها أقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط.

وقالت أرامكو يوم الخميس، إنها تتطلع لشراء حصة إستراتيجية في سابك، وهي خطوة قد تدعم القيمة السوقية لعملاق النفط السعودي قبل طرح أولي عام مزمع.

لكن الناصر أبلغ “العربية” أن المحادثات بشأن الاستحواذ على حصة في سابك ما زالت في “مراحل مبكرة جدًا”.