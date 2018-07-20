اليمن و”جنرال إلكتريك” الأمريكية يوقعان مذكرة لإنشاء محطتي كهرباء

وقّع اليمن وشركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية، اليوم الجمعة، في العاصمة المؤقتة عدن، مذكرة تفاهم لإنشاء محطتي كهرباء بقدرة 364 ميغاواط.

وجرى التوقيع برعاية وحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إذ ووقّع عن اليمن المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة النفطية (حكومية)، المهندس محمد بن سميط، وعن شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية المدير العام التجاري لأنظمة الطاقة والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاجان كاكار.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميغاواط، ومحطة كهرباء حضرموت الساحل، بقدرة 100 ميغاواط، قابلتين للتوسعة.

ونقلت الوكالة عن الرئيس هادي قوله إن “الكهرباء معضلة يواجهها شعبنا بصورة عامة، وأبناء المناطق الساحلية بصورة خاصة، وما ترتب عليها من معاناة صحية وإنسانية لدى المرضى وكبار السن”.

وأضاف: “كانت الحلول الترقيعية عبر الطاقة المشتراة باهظة ومكلفة على موارد الدولة المحدودة، وتتكرر معها المعاناة بصورة دائمة، الأمر الذي جعلنا نفكر بحلول إستراتيجية لمصلحة اليمن كاملًا”.

وأشار هادي إلى أن “جنرال إلكتريك”، ستتولى مشاريع الكهرباء في اليمن، “لإنشاء محطات مماثلة في تعز، والحديدة، والعاصمة صنعاء، ومأرب، وشبوة، والمهرة، وباقي محافظات الوطن”.

وشدد الرئيس اليمني، على أهمية سرعة تنفيذ المشروع لاستكماله ومواكبته للصيف القادم.

ويعاني اليمن من شح كبير في الطاقة الكهربائية، مع توقف محطة مأرب للغاز عن العمل، منذ منتصف عام 2015، وتهالك المحطات الأخرى أو توقفها تمامًا عن العمل.