إيران تعلن توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى سلطنة عُمان الشهر المقبل

أعلن مدير الشرطة الوطنية للغاز في إيران، مهران أمير معيني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستوقع اتفاقية لتصدير الغاز إلى سلطنة عُمان في شهر آب/ أغسطس المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المفاوضات مستمرة مع مسقط.

وقال معيني، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، في معرض إشارته إلى مشروع تصدير الغاز من إيران إلى عُمان: “نحن بصدد التفاوض وإذا توصلت المفاوضات إلى الاستنتاج، فإن إطار التعاون بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية ووزارة النفط والغاز العمانية، بعد ذلك سيدخل المشروع مرحلة تقديم العطاءات وسيتم تحديد المقاول”.

وأكد أن “مشروع تصدير الغاز إلى سلطنة عمان لم يتوقف”، موضحًا: “من المقرر أن يخرج المشروع في يوليو الجاري، ولكن بما أن المناقشات قانونية، فإنها تستغرق الكثير من الوقت، لأن إيران لديها عدد من القوانين واللوائح، وسلطنة عمان لديها عدد من القوانين واللوائح الأخرى التي تختلف وهذه تتطلب مفاوضات بين الجانبين”.

وتابع معيني قائلًا إنه “في ضوء التقدم المحرز، نأمل أن يتم الانتهاء من الاتفاق وتوقيعه بحلول الشهر المقبل”.

وأعلنت سلطنة عمان في شهر نيسان/أبريل الماضي أنها تعتزم طرح مناقصة لمد أنبوب عبر قاع البحر بين مدينة صحار العمانية وإيران لضخ الغاز الإيراني من خلاله.