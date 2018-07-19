“سي.إن.بي.سي” الصينية تفوز بعقود قيمتها 1.6مليار دولار من أدنوك

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، المملوكة للحكومة اليوم الخميس، إنها منحت عقودًا قيمتها 5.88 مليار درهم (1.6 مليار دولار) إلى إحدى شركات مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) للقيام بأكبر مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بري وبحري في العالم.

وقالت أدنوك في بيان، إن “المسح سيغطي مساحة تصل إلى 53 ألف كيلومتر مربع”.

وأضافت، “يأتي تنفيذ المسح الزلزالي ضمن جهود أدنوك المستمرة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية، وذلك تماشيًا مع إستراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030”.

وفازت بالعقد وحدة بي.جي.بي التابعة لمجموعة سي.إن.بي.سي.