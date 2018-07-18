التزام “أوبك” والمنتجين خارجها بتخفيضات إنتاج النفط تراجع إلى حوالي 120% في يونيو

قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، إن التزام منظمة “أوبك” والمنتجين المتحالفين معها بتخفيضات إنتاج النفط تراجع إلى حوالي 120 % في يونيو/ حزيران من 147 % في مايو/ أيار، بحسب رويترز.

وفي اجتماع في نهاية يونيو/ حزيران، اتفقت “أوبك” ومنتجون للنفط غير أعضاء بالمنظمة على السماح لمستوى الالتزام بالتخفيضات الإنتاجية بأن يتراجع إلى 100%.

ويهدف هذا التحرك إلى إضافة المزيد من الإمدادات إلى السوق وخفض الضغوط الصعودية على أسعار النفط بعد تعطلات غير متوقعة في فنزويلا وليبيا دفعت التقيد بالتخفيضات الإنتاجية إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وقالت السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، إنها بدأت استعدادات لزيادة في الإنتاج حتى قبل اجتماع يونيو/ حزيران، وأشارت بيانات من روسيا أيضًا إلى زيادة بالإنتاج في ذلك الشهر.