مصر توقع اتفاقية لحفر 7 آبار جديدة للغاز بالصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول في مصر، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة أباتشي العالمية لحفر 7 آبار للغاز بمنطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاتفاقية الجديدة تقدر الاستثمارات فيها بحوالي 9 ملايين دولار، ومنحة توقيع 30 مليون دولار لحفر الآبار الجديدة.

وأكد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول مستمر في توقيع الاتفاقيات الجديدة باعتبارها حجر الزاوية التي تقوم عليها الأنشطة المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج.

وأضاف الملا، أن عقد الاتفاقيات البترولية يساعد على تدفق الاستثمارات العالمية لمصر، ويؤكد اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار والعمل في مصر.

وشدد على أن مصر لديها العديد من المناطق سواء البحرية أو البرية ذات الاحتمالات البترولية الجيدة، وتمثل فرصًا استثمارية واعدة.

ونجحت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية في عمل اكتشافات غاز جديدة، واتفاقات بالبحر المتوسط من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، كان آخرها حقول جديدة بغرب الدلتا شمال الإسكندرية.

وأعلنت شركة “إيني” عن اكتشاف حقل “ظهر” بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط، والذي يغطي نحو 100 كيلومتر مربع من مساحة الامتياز.