بعد تعنت إيران.. العراق يتجه صوب السعودية لحل أزمة الكهرباء

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الإثنين، توجّه وزير الكهرباء قاسم الفهداوي إلى المملكة العربية السعودية، لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، وذلك بعد فشل المفاوضات مع إيران.

وقال المكتب في بيان متقضب، إن “العبادي كلف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، والكادر المتقدم في الوزارة، بالتوجه إلى السعودية لتوقيع مذكرة في مجال الطاقة”.

وأعلن وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي، عن فشل المفاوضات مع الجانب الإيراني بشأن استئناف استيراد الطاقة من إيران، مؤكدًا وضع خطة بديلة عن استيراد الكهرباء من إيران

وقال في بيان اليوم الإثنين، إن الوزارة وضعت خطة بديلة عن استيراد الطاقة الكهربائية من إيران، بعدما أعلن الأخير عدم تمكنه من إعادة خطوط الاستيراد الـ4 إلى الخدمة من جديد.

وكان الفهداوي قد زار الجمعة الماضية إيران بالتزامن مع انطلاق احتجاجات واسعة في البصرة، إثر النقص الحاصل في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للتفاوض بشأن إعادة خطوط نقل الكهرباء إلى العمل، والتي توقفت بسبب تراكم الديون على العراق، فضلًا عن الأزمة الداخلية في إيران.

وتسبب النقص الحاصل في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في المحافظات الجنوبية، رافقها اقتحام لمباني حكومية ومنشآت وحقول نفط، ما أدى إلى سقوط مئات المحتجين بين قتيل وجريح.

ويستورد العراق منذُ عام 2005 بين 1500 و2000 ميغاواط من إيران لتغطية نقص إنتاجه الداخليّ، إذ يحتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط، لتلبية حاجات السكّان والمؤسّسات دون انقطاع.