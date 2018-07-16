واشنطن: سندرس إعفاءات من العقوبات الإيرانية في “حالات معينة”

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة تريد تجنب التأثير على أسواق النفط العالمية لدى إعادة فرض عقوبات على إيران، وإنها ستدرس إعفاءات في “حالات معينة” إذا كانت الدول تحتاج لمزيد من الوقت، لخفض مشترياتها من النفط الإيراني إلى الصفر.

وأضاف منوتشين للصحفيين الجمعة موضحًا تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين، أنه لن يكون هناك إعفاءات، وحظر نشر تصريحاته حتى اليوم الاثنين، “نريد من الناس خفض مشترياتهم من النفط إلى الصفر لكن في حالات بعينها، إذا لم يكن باستطاعتهم القيام بذلك بين عشية وضحاها سندرس إعفاءات”.

وكان منوتشين يتحدث للصحفيين وهو في طريقه إلى المكسيك، حيث يشارك في وفد أمريكي كبير يقوده وزير الخارجية مايك بومبيو، للقاء الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.