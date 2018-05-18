النفط يتراجع مع تحقيقه مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار النفط في تداولات يوم الجمعة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية، وجاء ذلك التراجع رغم استقرار منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار المخاوف بشأن تراجع الإمدادات من فنزويلا.

وكشفت شركة الخدمات النفطية “بيكر هيوز”، اليوم الجمعة، عن استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط الخام في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عند 844 منصة دون تغيير.

وعند الإقفال، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو / تموز بنسبة 1%، أو ما يعادل 79 سنتًا إلى 78.51 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنحو 1.8%.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.3%، أو ما يعادل 21 سنتًا إلى 71.28 دولار للبرميل، لكنه ارتفع على مدار الأسبوع بنحو 0.8%.

وتلقت أسعار النفط دعمًا قويًا في الجلسات الماضية، بفعل عقوبات أمريكية وشيكة على إيران، المصدر الرئيس للخام، فضلًا عن تخفيضات الدول المنتجة، بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بهدف إعادة التوازن إلى السوق.