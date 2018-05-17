وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي يجتمعان مع نظيرهما الروسي الأسبوع القادم

أبدى وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي، اليوم الخميس، قلقهما إزاء التقلبات الأخيرة في سوق النفط، وجددا في بيان مشترك الالتزام باستقرار السوق وضمان الإمدادات.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ونظيره الإماراتي، سهيل المزروعي: إن التقلبات التي شهدتها السوق مؤخرًا ترجع إلى القلق من أحداث جيوسياسية “على الرغم من وفرة الإمدادات”.

وقال البيان إن الوزيرين “أكدا اعتزامهما التعاون معًا ومع الدول المنتجة الأخرى في إطار الآليات الموضوعة، وكذلك مع كبريات الدول المستهلكة؛ من أجل ضمان استقرار السوق، وجددا التزامهما بالمحافظة على أمن الإمدادات ومراعاة مصالح المستهلكين والاقتصاد العالمي”.

وأضاف البيان أنهما اتفقا على الالتقاء مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في سان بطرسبرج، الأسبوع القادم؛ لمواصلة المشاورات.