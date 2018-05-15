“أرامكو” تزيد تخزين البترول السعودي في مصر

اتفقت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء، مع شركة “أرامكو” السعودية على زيادة ضخ البترول السعودي عبر خط أنابيب “سوميد” لمناطق التخزين المصرية بمنطقتي العينة السخنة وسيدي كرير، تمهيدًا لنقله إلى أوروبا.

وأوضحت الوزارة أن المباحثات مع “أرامكو” توصلت إلى زيادة التعاون في مجال تجارة المنتجات البتروكيماوية، عبر الاستفادة من موقع مصر، كونه يمثل سوقًا واعدة للمنتجات البترولية السعودية.

وبّينت أن الاتفاق حول زيادة تخزين البترول السعودي بمنطقة سيدي كرير كمركز سيكون عاملًا مهمًا لدعم تسويق مبيعات “أرامكو” من الخام لدول أوروبا.

وتباحثت وزارة البترول المصرية مع “أرامكو”، حول تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الاستدامة في العلاقات التجارية بين قطاع البترول والشركة السعودية.

بدورها، أكدت شركة “أرامكو” أن التوجه الحالي هو استخدام الشركة للطاقات الاستيعابية بمصر لتخزين المنتجات البترولية السعودية، من خلال تنفيذ مستودعات لتخزين المازوت بالعين السخنة، ومستودعات للسولار في سيدي كرير، تمهيدًا لتسويقها ونقلها إلى أوروبا.

ونجحت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية في عمل اكتشافات غاز جديدة واتفاقات بالبحر المتوسط من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، كان آخرها حقول جديدة بغرب الدلتا، شمالي الإسكندرية.

وأعلنت شركة “إيني” اكتشاف حقل “ظهر” بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط، والذي يغطي نحو 100 كيلو من مساحة الامتياز.