النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ أشهر

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الثلاثاء، صوب أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014، مستمدًا الدعم من إعلان “أوبك” عن تبدد تخمة المعروض العالمي من الخام، وانخفاض المخزونات العالمية للشهر الثاني على التوالي.

وأبدت منظمة “أوبك” في تقريرها الشهري، الاثنين، استعدادها للتدخل للتخفيف من أي نقص محتمل في السوق مع منتجين آخرين، بفعل التطورات الجيوسياسية الأخيرة فيما يتعلق بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني.

وبحلول الساعة 04:48 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم تموز/ يوليو المقبل بنسبة 0.09% أو ما يعادل 7 سنتات إلى 78.3 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم حزيران/ يونيو المقبل بنسبة 0.06% أو ما يعادل 4 سنتات إلى 71 دولارًا للبرميل.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم، إعلان معهد البترول الأمريكي عن تقديراته لمخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، فيما ستصدر البيانات الرسمية، الأربعاء، من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقريرها، الاثنين، ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى مستوى 7.18 مليون برميل يوميًا في حزيران/يونيو المقبل.