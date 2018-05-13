روحاني يطالب بضمانات أوروبية تتعلق ببيع النفط والاستثمار

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من الدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ضمانات تكفل حقها في بيع النفط والارتباط البنكي والاستثمار، للبقاء في الاتفاق النووي.

قال مكتب الرئاسة الإيرانية إن “روحاني أبلغ ماي خلال المحادثة الهاتفية أن مهلة الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي وضمان مصالح إيران محدودة”، معتبرًا أن الحفاظ على الاتفاق النووي بين إيران والدول الأوروبية ممكن دون وجود الولايات المتحدة.

وشدد روحاني على أن الولایات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولیة تداعیات الأوضاع القادمة حول الاتفاق النووي.

بدورها، أكدت ماي أن بريطانيا وشركاءها الأوروبيين لا يزالون ملتزمين بضمان دعم الاتفاق النووي، معربة عن أملها في أن تنجح الجهود التي تبذلها بريطانيا للحفاظ على الصفقة النووية.