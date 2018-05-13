مصر تستهدف إنتاج ملياري قدم مكعب من حقل “ظهر” بحلول أغسطس

أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، زيادة إنتاج بلاده من الغاز من حقل “ظهر” بواقع 3 أضعاف ما كانت تنتجه منذ تشغيل الحقل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال الملا، في تصريحات رسمية اليوم الأحد، إنه بحلول أغسطس المقبل سيتم إضافة كميات إنتاجية بشكل أكبر لتصل إلى ملياري قدم مكعب من الإنتاج يوميًا، ما يقرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل حلول نهاية العام الحالي.

وذكر الوزير أن زيادة الاكتشافات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، أصبح من المهم معها تحويل الاكتشافات إلى إنتاج وقيمة مالية وأرباح، مؤكدًا حتمية وجود بنية تحتية قوية؛ كي يستطيع المستثمرون والمنتجون تسويق المنتج.

وأشار إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية في هذا المجال، مضيفًا: “نريد تعظيم هذه الاستفادة وتسويق مواقعنا، ومصر تتمتع ببنية تحتية قوية من أرصفة وموانئ ومحطات كبيرة لإسالة الغاز والقدرة على استقبال الغاز القادم من الخارج، ثم إعادة تسييله وتصديره في شحنات إلى أوروبا”.

وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت منذ أسابيع عن وصول إنتاج الحقل إلى 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، قد توقع في شهر فبراير/شباط الماضي، أن يصل الإنتاج من حقل “ظهر” قبالة ساحل البحر المتوسط إلى 2.9 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول منتصف العام 2019.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، عن بدء الإنتاج رسميًا من حقل “ظهر” بمتوسط إنتاج يومي مبدئي قرابة 300 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.